Москва, 31 января, 2024, 23:53 — ИА Регнум. На площадке Международной медиагруппы «Россия сегодня» эксперты ЭИСИ (Экспертный институт социальных исследований) 31 января в рамках круглого стола на тему «Президентская кампания: кто попадёт в итоговый бюллетень?» обсудили стратегии кандидатов. Примечательно, что дата проведения мероприятия совпала с последним днём сдачи подписей в Центральную избирательную комиссию, сообщила пресс-служба ЭИСИ.

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Модератор круглого стола Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом отметил, что из числа кандидатов-самовыдвиженцев первым ЦИК зарегистрировал Владимира Путина, в его поддержку было собрано беспрецедентное количество подписей — 3,5 миллиона.

Эксперт напомнил, что Путин в рамках своей президентской повестки проводит необходимые мероприятия, учитывающие интересы разных социальных групп. Кандидат в президенты ведёт спокойную, уверенную кампанию, совершил содержательные поездки на Дальний Восток, в Калининградскую и Ленинградскую области, в Санкт-Петербург. Очевидна тотальная поддержка Владимира Путина, подчеркнул Алиев.

Также эксперты отметили, что выдвинутые от ЛДПР Леонид Слуцкий, от «Новых людей» Владислав Даванков и от КПРФ Николай Харитонов с начала января имеют на руках удостоверения кандидатов, но их президентские кампании различаются по степени активности. У кого-то из политиков она неуверенная, у других — проработанная и наполненная политическими смыслами, считает политтехнолог, руководитель проекта «Экспертные клубы России» Сергей Чернаков.

По мнению экспертного сообщества, большая часть остальных кандидатов являются аутсайдерами. Кто-то из них не набрал необходимого количества подписей в свою поддержку, другие собрали, но отказались продолжать участие в президентской гонке, уточнил доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов добавил, что за президентскими выборами в России пристально следят во всём мире. Избирательная кампания яркая и интересная, она набирает обороты. В ней представлены разнообразные политические стратегии, уточнил эксперт.

Подводя итоги заседания эксперты отметили, что президентская кампания является апофеозом политических процессов в стране. Подчёркивается, что её участники должны соответствовать высокому уровню.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января Владимир Путин получил от народного артиста РФ Владимира Машкова удостоверение кандидата в президенты России. Сопредседатель предвыборного штаба Путина заявил, что работа над предвыборной программой кандидата набирает обороты. Программа готовится ежедневно, доверенным лицам и в центральный избирательный штаб поступают предложения и наказы россиян, добавил Машков.

В штабе Путина 17 января сообщали, что по всей России в его поддержку собрали более 2,5 млн подписей, хотя, согласно законодательству, достаточно было 300–315 тыс. Как рассказал 22 января Машков, в поддержку Путина собрали в десять раз больше подписей, чем нужно по закону.

Выборы президента России в 2024 году пройдут 17 марта. Голосовать можно будет в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта. Президента изберут на шесть лет.