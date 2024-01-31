Тель-Авив, Израиль, 31 января, 2024, 22:28 — ИА Регнум. Все семь музыкантов рок-группы «Би-2» с помощью МИД Израиля и посольства еврейского государства в Таиланде освобождены. Шесть участников, включая троих израильских граждан, уже вылетели в Израиль. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел страны. При этом солист группы прибыл в Израиль 31 января утром.

РИА Новости

В МИД Израиля отметили, что посол страны в Таиланде Орна Сагив и консул Эли Сена сопровождали музыкантов группы «Би-2» с момента, когда стало известно об их аресте, до посадки на самолёт в Израиль.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац добавил, что ведомству удалось освободить граждан Израиля, арестованных в Таиланде, вместе с их коллегами — иностранными гражданами, все члены группы чувствуют себя хорошо.

Как сообщало ИА Регнум, солист рок-группы «Би-2» Лёва (Егор Бортник, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) вылетел из Бангкока в Тель-Авив 31 января после выхода из миграционной тюрьмы.

Ранее музыкантам рок-группы, за исключением Лёвы, было отказано в вылете из Таиланда в Израиль.

24 января участников «Би-2» задержали на острове Пхукет за концерт без необходимого разрешения. Ночь они провели в отделении полиции, затем суд Пхукета избрал музыкантам меру пресечения и назначил каждому штраф в размере 3 тыс. батов ($84). Всех передали иммиграционной полиции.

В мае 2023 года сообщалось, что сбежавший в Израиль Егор Бортник заявил, что больше не вернётся в Россию. Позже он сказал, что в России нет никакого культурного кода.

Кроме того, выяснилось, что часть гонораров артисты отправляют в помощь Украине. Коллектив группы проживает в разных точках мира, в частности в Дубае и Испании. Общественники потребовали отмены концертов «Би-2» в России.