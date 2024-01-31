Вашингтон, 31 января, 2024, 21:49 — ИА Регнум. Американский сенатор Линдси Грэм на слушаниях в Конгрессе США на тему защиты несовершеннолетних от «онлайн-эксплуатации сексуального характера» заявил Марку Цукербергу, главе компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), что у того руки в крови детей, пострадавших от вредоносного контента.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Господин Цукерберг, у вас и компаний перед нами — я знаю, что вы это не нарочно, — кровь на руках. Вы владеете продуктом, который убивает людей. Вас невозможно привлечь к суду, а следовало бы», — сказал он Цукербергу на слушаниях, в которых в том числе участвовали главы TikTok, Snap и Discord.

Сенатор добавил, что настало время отменить секцию 230 — нормативный акт, защищающий технологические компании от юридических претензий в связи с контентом, который размещается на их платформах третьими лицами.

Цукерберг, в свою очередь, сообщил, что его компания разработала более 30 инструментов для защиты подростков в онлайн-среде, и призвал магазины сетевых приложений, крупнейшие из которых принадлежат Google и Apple, активнее проверять возраст своих клиентов.

Как передавало ИА Регнум, в 2022 году пара американских родителей, чьи дети умерли после того, как попытались выполнить задание из социальных сетей, подала в суд на приложение TikTok.

Родители заявили, что их девочки 8 и 9 лет умерли после попытки выполнения челленджа под названием Blackout Challenge, участники которого специально доводят себя до удушения, задерживая дыхание или используя бытовые предметы, чтобы намеренно перекрыть доступ кислорода к мозгу и потерять сознание.