Москва, 1 февраля, 2024, 08:00 — ИА Регнум. Компания EF Education First провела исследование, в котором сравнила, на каком уровне знают английский в разных странах. Россия заняла 41-е место в рейтинге, опередив Францию и Кубу. При этом средний балл россиян вырос с 498 баллов в 2019 году до 532 баллов в 2023-м.

Центр иностранных языков YES Россияне стали лучше знать английский язык

Между тем в России растет интерес к изучению восточных языков, в частности китайского. Согласно данным «Авито Услуги», интерес к репетиторам по китайскому вырос на 79%.

Статистику подтверждают и языковые школы. Так, в центре иностранных языков YES подсчитали, что до недавнего времени на английский приходилось абсолютное большинство занятий, однако сейчас популярность набирает китайский язык, который выбирают преимущественно в качестве второго языка для изучения. Количество студентов китайского языка в школе в 2023 г. увеличилось в два раза.

YES работает на российском рынке с 2000 года. В центре есть курсы европейских, японского и китайского языков. В 2020 году YES получил премию SchoolRate в номинации «Прорыв года», а к 2022 г. выручка компании достигла 600 млн, что обусловлено в том числе вводом дистанционных занятий во время пандемии.

В компании делают ставку на групповые занятия, так как они помогают быстрее преодолеть языковой барьер и начать применять новые знания. В школе убеждены, что именно групповой формат помогает достигнуть главную цель при изучении иностранных языков — получение реальных знаний. Кроме того, YES развивает особую авторскую методику FLæʃcom, с помощью которой ученики начинают думать на иностранном языке.

По мнению преподавателей YES, у групповых занятий есть неочевидное преимущественно. В такой среде у студентов развиваются коммуникативные навыки, происходит социализация. Это помогает не только изучать язык, но и в целом улучшает общее самочувствие.