Москва, 1 февраля, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Демилитаризованная зона, скорее всего, может пройти по реке Днепр. Об этом корреспонденту ИА Регнум заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев, комментируя слова президента России Владимира Путина о том, что демилитаризованную зону на Украине необходимо отодвигать от российских границ.

Михаил Терещенко/ТАСС

Какая-то ещё специальная зона навряд ли будет приемлема, поскольку ВСУ всё равно будут вести обстрелы российской территории. Поэтому демилитаризованная зона должна быть расположена там, где украинской армии будет намного сложнее это делать, объяснил эксперт.

Скорее всего, Россия будет вводить ещё такое понятие, как буферная зона — территория, которая как бы никому не принадлежит, но находится под пристальным вниманием. То есть если ВСУ будут наносить какие-то удары, то они не должны будут достигать территории России.

«Самым благоприятным расположением такой зоны как раз является именно река (Днепр. — Прим. ред.)», — заявил он.

Говоря о ситуации на фронте, Перенджиев отметил, что пока ещё у ВСУ есть силы. Он напомнил, что украинской армии помогают страны НАТО, на стороне Киева воюют в том числе и военнослужащие этого альянса, поэтому разговоры про снарядное истощение украинской армии являются лишь разговорами, которые могут ввести в заблуждение.

Пока ситуация складывается таким образом, что Россия просто потихоньку, медленно продвигается вперёд, но это не является наступлением, это, скорее всего, такое медленное тяжёлое продвижение вперёд, при этом бои идут с переменным успехом, обратил внимание военный политолог.

«Идёт тяжёлая борьба, которая, конечно, приведёт Россию к успеху, но не всё так быстро будет. Пока ещё впереди много боевой работы», — отметил он.

В свою очередь эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин, говоря о демилитаризованной зоне, отметил, что речь идёт об эффективном противодействии украинским ударам, осуществляемым с использованием западного оружия: ракет, реактивных систем залпового огня. Он пояснил, что максимальная дальность поставляемого вооружения составляет до 300 км.

«Таким образом необходимо обеспечить такую ситуацию, когда вдоль границы с Украиной станет невозможным свободное передвижение воинских соединений любой численности», — отметил он, добавив, что в настоящее время ситуация на фронте складывается таким образом, что есть все шансы этого достичь.

Он напомнил, что российские войска продвигаются в Авдеевке, не за горами освобождение всей территории Донбасса, которая сейчас представляет собой один сплошной укрепрайон.

«Таким образом, очистив этот укрепрайон, командование сможет высвободить ресурсы для обеспечения создания демилитаризованной зоны», — высказал мнение Костикин.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин заявил, что демилитаризованную зону на Украине необходимо отодвигать от российских границ. Он пояснил, что она должна быть на таком удалении, которое бы обеспечило безопасность мирных городов России от обстрелов. Путин также рассказал, что российские военные подразделения как раз занимаются тем, что отодвигают противника от жизненно важных населённых пунктов Российский Федерации.

Он также отметил, что Авдеевка является одним из важнейших направлений, где сейчас идут боевые действия. Группа ветеранов, которая идёт впереди кадровых войск, прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки, бойцы захватили 19 домов и успешно удерживают их.

Глава государства заявил, что участники военной спецоперации на Украине выкладываются полностью.