Киев, 31 января, 2024, 20:18 — ИА Регнум. В ходе обмена пленными между Киевом и Москвой, состоявшегося 31 января, отсутствовали пленные бойцы ВСУ, указанные в списке для обмена, который должен был пройти 24 января, заявил в интервью «Голосу Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов.

«Основа списка осталась прежней. Но, к сожалению, за исключением списка из 65 человек, которых Россия объявила погибшими», — сказал он.

Киеву были переданы 207 человек — 95 бойцов ВСУ, 56 нацгвардейцев, 26 пограничников и 29 бойцов территориальной обороны, заявил Юсов.

Как передавало ИА Регнум ранее, 31 января в пресс-службе Минобороны сообщили, что в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории были возвращены 195 военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила власти ОАЭ за помощь в организации и проведении обмена и отметила, что военнослужащие ВС РФ благополучно вернулись в Россию, находятся в безопасности и им оказывается медицинская и психологическая помощь.

24 января ВСУ сбили из зенитного ракетного комплекса российский Ил-76 с 65 украинскими пленными, а также российским экипажем из шести человек и тремя сопровождающими. Все находившиеся на борту погибли. Самолёт был сбит в воздухе. Анализ чёрных ящиков продолжается. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Терроризм».

Президент России Владимир Путин 31 января заявил, что не знает и не понимает, зачем ВСУ сбили Ил-76 с собственными военнопленными. Глава государства назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан, отметив: украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, но нанесла удар, по неосторожности или специально. Москва настаивает на международном расследовании, заявил также Путин.