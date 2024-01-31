Хельсинки, 31 января, 2024, 20:34 — ИА Регнум. Уполномоченный по вопросам равноправия в Финляндии Кристина Стенман 31 января выразила обеспокоенность возможными нарушениями прав лиц, ищущих убежища, на границе с Россией и рекомендовала открыть пропускные пункты, сообщается на сайте омбудсмена.

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«Мы надеемся, что в ближайшие недели правительство примет решение об открытии трансграничного сообщения», — говорится в письме Стенман министру внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.

Она напомнила о случае, который произошёл 18 января, когда из России в Финляндию, нарушив правила перехода государственной границы, прибыли 18 человек с Ближнего Востока, включая женщин и детей. По мнению омбудсмена, закрытие КПП подвергает их риску.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года власти Финляндии анонсировали упрощение процесса конфискации принадлежащей россиянам недвижимости, также Хельсинки ужесточил ограничения на въезд для владельцев недвижимости и проведение платежей из России, а позднее финские власти приняли решение о закрытии границы с Россией.

В ноябре 2023 года, обосновывая необходимость закрытия границы с Россией, в Хельсинки сослались на большой поток беженцев из стран Ближнего Востока.

Перед этим премьер-министр страны Петтери Орпо заявлял, что Финляндия может закрыть всю границу с Россией и что в правительственную программу включили законопроект о пограничных процедурах.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ИА Регнум ранее объяснил действия и заявления финских политиков тем, что Финляндия недавно присоединилась к НАТО и сейчас каждый политик этой страны надеется выслужиться перед военным блоком, следуя плохому примеру других европейских стран, мапрежде всего Великобритании.