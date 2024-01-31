Москва, 31 января, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила во все регионы страны рекомендации о параметрах заключения соглашений о стабилизации цен на куриные яйца. Информацию об этом ведомство разместило на официальном сайте.

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«В настоящий момент такие соглашения уже заключены в 17 регионах России, что в том числе поспособствовало снижению цен на куриные яйца. ФАС России рекомендует остальным регионам в случае необходимости также заключать соглашения в рамках постановления правительства РФ», — говорится в сообщении.

Соглашения могут заключать между собой региональные власти и производители, поставщики куриных яиц, а также организации торговли, пояснила ФАС.

«При этом ФАС России подчёркивает, что цены и наценки не должны фиксироваться на уровне, сформированном в периоды пикового спроса и роста цен», — предостерегло ведомство.

Как сообщало ИА Регнум, резкий рост цен на куриные яйца начался в сентябре 2023 года. Всего с начала года продукт подорожал на 36,5%. Повышение стоимости яиц вызвало озабоченность Генеральной прокуратуры и Федеральной антимонопольной службы России.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил рост цен на куриные яйца в стране сбоем в работе правительства. Он пообещал, что ситуацию исправят, а также извинился перед россиянами за рост стоимости на этот продукт.