Бангкок, 31 января, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Весь состав рок-группы «Би-2» депортирован в Израиль с территории Таиланда, сообщает 31 января ТАСС со ссылкой на источник в окружении музыкантов.

Александр Рюмин/ ТАСС

По данным агентства, израильский консул договорился с иммиграционными органами Таиланда о депортации в Израиль барабанщика, двух гитаристов, клавишника и аранжировщика, а также солиста Шуры (Александра Умана).

«Консулу удалось договориться о депортации из Таиланда в Израиль всех участников музыкального коллектива. Они уже прошли стойку регистрации и готовятся к вылету», — цитирует СМИ слова собеседника.

Днём ранее стало известно о депортации солиста Лёвы (Егора Бортника; физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Как передавало ИА Регнум, участников «Би-2» задержали на острове Пхукет в Таиланде 25 января. Они прилетели, чтобы дать там концерт, однако не оформили для этого необходимое разрешение. Ночь участники группы провели в отделении полиции, затем суд Пхукета избрал музыкантам меру пресечения и назначил каждому штраф в размере 3 тыс. батов ($84). После этого их передали иммиграционной полиции.

Сразу после задержания в генконсульстве РФ на Пхукете сообщили, что за помощью в консульство группа «Би-2» не обращалась. На жуткие условия содержания музыкантов в Таиланде жаловался бывший российский шоумен Михаил Козырев (признан в РФ иностранным агентом). Он предполагал, что арестованных могут «погрузить на самолёт в Москву», требуя этого не допустить.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не удивлена произошедшему, поскольку никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм.

В мае 2023 года сообщалось, что сбежавший в Израиль Егор Бортник заявил, что больше не вернётся в Россию. Позже он сказал, что в России нет никакого культурного кода.

Кроме того, выяснилось, что часть гонораров артисты отправляют в помощь Украине. Коллектив группы проживает в разных точках мира, в частности в Дубае и Испании. Общественники потребовали отмены концертов «Би-2» в России.