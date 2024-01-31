Москва, 31 января, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Российские военные отразили массированный украинский удар по Севастополю, сбито не менее шести ракет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

31 января Украина примерно с 16:20 начала обстреливать Крым. В Севастополе обломки одной из сбитых ракет упали в частном секторе, никто не пострадал. Еще обломки упали в районе Любимовки, как отмечал губернатор, на пустыре.

Минобороны России уточнили информацию. По данным военных, системой ПВО сбиты 17 украинских ракет над Чёрным морем, ещё три непосредственно над Крымом. Обломки одной из ракет упали на территории воинской части в насалённом пункте Любимовка, повреждений авиационной техники нет.

Украина регулярно предпринимает попытки атаковать территорию России. В ночь на 30 января ВСУ предприняли попытку массированной атаки с использованием беспилотников. Больше всего БПЛА (11) были направлены на Крым. Один из них был сбит над акваторией в районе Бельбека в Севастополе.