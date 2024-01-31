Севастополь, 31 января, 2024, 19:28 — ИА Регнум. В Севастополе в районе улицы Федоровской обломки сбитой украинской ракеты упали в частном секторе, никто не пострадал, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно публиукациям в его Telegram-канале, воздушная тревога была объявлена в городе в 16:27. Начала работу ПВО. По состоянию на 19:21 Разводаев объявил об отбое воздушной тревоге, система противоракетной обороны уничтожила цели.

«Уважаемые севастопольцы! Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. ПВО продолжает работу. Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей», — написал губернатор.

Ранее 31 января он сообщил о минимум одной сбитой воздушной цели. Обломки тогда упали на пустыре.