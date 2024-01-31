Москва, 31 января, 2024, 19:31 — ИА Регнум. В рамках второго этапа реконструкции поликлиник в Москве будет отремонтировано 137 учреждений, 100 из них планируется открыть в 2024 году, сообщил 31 января мэр столицы Сергей Собянин.

«На первом этапе мы реконструировали 200 московских поликлиник, на втором этапе (будут реконструированы — Прим. ред.) 137. Понимая всю социальную значимость такого проекта, мы делаем это максимально в короткие сроки, без ущерба качества», — сказал Собянин во время осмотра хода реконструкции поликлиники в районе Тропарёво-Никулино.

Поликлиники будут полностью реконструированы и оснащены новым оборудованием, отметил мэр.

Обращаясь к Оксане Одарюк, главврачу поликлиники №8, которую он посещал, Собянин призвал не дожидаться, когда строители освободят помещение, и заранее приступать к налаживанию оборудования и подготовке персонала, чтобы уже к 1 сентября жители могли прийти на приём.

В пресс-службе мэрии Москвы сообщили, что здание филиала №2 поликлиники №8 было построено в 1971 году, медицинскую помощь в нем получали более 33 тысяч человек. Комплексная реконструкция здания началась в сентябре 2023 года. Здание будет почти полностью перестроено, будет обустроен новый фасад, заменены инженерные коммуникации, лифты, системы вентиляции, выполнена отделка помещений.

Проект предполагает, что наиболее посещаемые кабинеты поликлиники будут размещаться на нижних этажах, административные — на верхних. Будет установлено новое оборудование, в том числе рентгенографический аппарат U-дуга. Также в результате реконструкции увеличится количество кабинетов в поликлинике и появится отделение медицинской профилактики.

Как передавало ИА Регнум ранее, в декабре 2023 года Собянин сообщил, что в 2023 году в Москве открылось 13 новых поликлиник. Все больше жителей столицы могут получать высококлассную медицинскую помощь и самые современные виды диагностики рядом с домом, отметил он.

С начала года жители Москвы около 1,2 млн раз воспользовались услугами телемедицины, сообщил мэр также в декабре 2023 года. В большинстве случаев речь шла о пациентах с ОРВИ. Особенно важно, что пациенты могут решить дистанционно вопросы с оформлением больничных листов, подчеркнул Собянин.