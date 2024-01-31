Майкоп, 31 января, 2024, 19:21 — ИА Регнум. В Адыгее следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, который высадил 15-летнюю школьницу из автобуса в морозную погоду. Об этом 31 января сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что инцидент произошёл 29 января в посёлке Яблоновский Тахтамукайского района. Водитель автобуса, следовавшего по маршруту Краснодар — Новая Адыгея, высадил подростка из автобуса из-за проблем с оплатой проезда.

«В результате противоправных действий водителя несовершеннолетняя оказалась на улице в условиях низкой температуры воздуха, в связи с чем, возникла угроза её здоровью», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как ранее передавало ИА Регнум, 29 января в посёлке Яблоновский водитель автобуса высадил 15-летнюю девочку из-за проблем с оплатой через терминал, при этом на улице была минусовая температура, а рейс был последним на маршруте. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкинпоручил возбудить уголовное дело.