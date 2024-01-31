Москва, 31 января, 2024, 19:04 — ИА Регнум. В Москве проведут новый этап акции «Миллион призов» во время выборов президента РФ, которые состоятся 15–17 марта. Об этом 31 января сообщил журналистам президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов.

Валерий Мельников РИА Новости

Он отметил, что конкурс проводится с 2020 года. Столичное бизнес-сообщество обратилось в МТПП с инициативой провести девятый этап программы во время выборов президента.

«Мы направили письмо мэру города с предложение от торгово-промышленной палаты и получили ответ, что городские власти готовы в рамках своих полномочий, действуя с МТПП и московскими предпринимателями, организовывать это важнейшее мероприятие», — сказал Платонов.

Он уточнил, что розыгрыш будет проведён среди участников дистанционного электронного голосования. Победители смогут получить 1 тыс., 3 тыс. или 5 тыс. призовых баллов. При этом один балл равен одному рублю. Их можно будет обменять на поощрения, товары и услуги партнёров программы.

По словам Платонова, в этом году также предусмотрены дополнительные поощрения для семей. Столичные предприниматели предложили разыграть призы среди московских семей — сертификаты номиналом 100 тыс., 50 тыс., 25 тыс. и 15 тыс. баллов.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России в 2024 году пройдут 17 марта. Голосовать можно будет в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента России в марте 2024 года пройдёт в 29 регионах страны. По словам главы Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой, в онлайн-голосовании смогут принять участие 38 млн избирателей.