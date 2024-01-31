Москва, 31 января, 2024, 18:55 — ИА Регнум. Авиакомпания S7 меняет технологию противообледенительной обработки самолётов Boeing 737, сообщила пресс-служба перевозчика.

Александр Щербак/ТАСС

Ранее в Росавиации пояснили, что такую рекомендацию компании дали после нескольких авиаинцидентов в январе.

«S7 Airlines изменила технологию противообледенительной обработки на самолётах Boeing 737-800. Теперь обработка на этом типе воздушных судов происходит исключительно при выключенных двигателях», — отмечается в сообщении компании.

Проведённая ранее проверка выявила, что нестабильную работу двигателя вызвало загрязнение лопаток его компрессора из-за попадания частиц противообледенительной жидкости, пояснила пресс-служба. В S7 отметили, что эффект от таких загрязнений накопительный. При этом авиаперевозчик подчеркнул, что во всех случаях двигатель был полностью исправен и его работа не нарушалась.

Как передавало ИА Регнум, 30 января самолёт авиакомпании S7, отправлявшийся из Улан-Удэ в Москву, прервал взлёт из-за технической неисправности. Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила об отстранении борта от эксплуатации. Около 170 пассажиров разместили в здании аэровокзала. В пункт назначения их отправили на резервном воздушном судне.

8 декабря в аэропорт Толмачёво в Новосибирске вернулся пассажирский самолёт авиакомпании S7, который вылетел в Москву. Причиной экстренной посадки борта стал помпаж двигателя.