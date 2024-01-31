Москва, 31 января, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Безопасность полётов обсудил на совещании глава Росавиации Дмитрий Ядров с руководством авиакомпании S7. Об этом 31 января сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.

Anna Zvereva

В ходе совещания обсудили авиационные инциденты, уделив особое внимание случаям с двигателями самолётов Boeing 737-800. В последнюю неделю января зафиксировано три случая кратковременного нарушения газодинамической устойчивости двигателей у этих самолётов.

По итогам совещания с целью предупреждения повторения подобных случаев, был дан ряд рекомендаций: по прекращению обработки противообледенительными жидкостями самолётов с работающими двигателями и проведению аудита технологии облива, по увеличению частоты моек двигателей, по проведению глубокого анализа сложившейся ситуации применительно к другим типам самолётов.

Кроме того, акцентировано внимание на стром выполнении экипажами самолётов предполётных и послеполётных процедур в случае обильных осадков при минусовых температурах.

Отмечается, что по данным статистики за январь в области безопасности полётов при выполнении коммерческих воздушных перевозок российскими авиакомпаниями не наблюдается негативных трендов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 30 января самолёт авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines), отправлявшийся из Улан-Удэ в Москву, прервал взлёт из-за технической неисправности. Ккомандир воздушного судна принял решение о возврате к месту стоянки, По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, борт отстранён от эксплуатации.

Также сообщало, что самолёт авиакомпании «Победа», летевший по маршруту Москва — Кемерово в ночь на 19 января, вынужденно приземлился в аэропорту Толмачево в Новосибирске из-за технической неисправности. Судно отстранили на время проверки от эксплуатации.

Кроме того, сообщалось об авиаинциденте, который произошёл 9 января в международном аэропорту имени Н. Н. Урванцева в Норильске Красноярского края. После посадки авиалайнера Boeing 737-800 авиакомпании Nordstar с 169 пассажирами на борту, произошло выкатывание самолёта за пределы ВПП. Воздушное судно отбуксировали на стоянку.

В начале декабря 2023 года в аэропорт Толмачёво в Новосибирске вернулся пассажирский самолёт авиакомпании S7, который вылетел в Москву. Причиной экстренной посадки борта стал помпаж двигателя.