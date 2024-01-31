Москва, 31 января, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Народный артист РФ Владимир Машков передал Владимиру Путину удостоверение кандидата в президенты России. Об этом 31 января сообщило «РИА Новости».

Сергей Бобылев/ТАСС

«Да», — сказал Машков, который является сопредседателем предвыборного штаба Путина, в ответ на соответствующий вопрос.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Машков заявил, что работа над предвыборной программой Путина набирает обороты. Он отметил, что программа готовится ежедневно, доверенным лицам и в центральный избирательный штаб поступают предложения и наказы граждан страны.

Выборы президента России в 2024 году пройдут 17 марта. Голосовать можно будет в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта. Президента изберут на шесть лет.

29 января Центризбирком зарегистрировал Путина кандидатом на выборах главы государства. Машков отмечал, что у Путина была возможность идти на выборы от партии, но ему важно было увидеть поддержку граждан России, вне зависимости от политических взглядов, поэтому он участвует как самовыдвиженец.

В штабе Путина 17 января сообщали, что по всей России в его поддержку собрали более 2,5 млн подписей, хотя, согласно законодательству, достаточно было 300–315 тыс. Как рассказал 22 января Машков, в поддержку Путина собрали в десять раз больше подписей, чем нужно по закону.