Москва, 31 января, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Сопредседатели предвыборного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина не планируют участвовать в дебатах вместо него, но это по своему желанию могут делать доверенные лица, сообщил 31 января сопредседатель штаба, глава Народного совета ДНР Артём Жога по итогам встречи Путина с доверенными лицами.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Нет, сопредседатели участвовать в дебатах не будут. Но доверенные лица по желанию могут принять участие в дебатах», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 29 января пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах.

В этот же день Центризбирком РФ зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах президента страны. Сопредседатель предвыборного штаба Путина, народный артист РФ Владимир Машков отмечал, что у Путина была возможность идти на выборы от партии, но ему важно было увидеть поддержку граждан России, вне зависимости от политических взглядов, поэтому он участвует как самовыдвиженец.

Выборы президента России в 2024 году пройдут 17 марта. Голосовать можно будет в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта. Президента изберут на шесть лет.

В поддержку самовыдвижения Путина собрано более 3,5 млн подписей, уточнили в генсовете «Единой России».

Огромная поддержка Владимира Путина является мощным кредитом доверия для реализации его политического курса и гарантией легитимности предстоящих выборов президента России, отмечала ранее в беседе с ИА Регнум генеральный директор АНО Институт региональных проблем Наталья Линдигрин.