Севастополь, 31 января, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Система ПВО уничтожила воздушную цель над Севастополем, обломки упали на пустырь в районе Любимовки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

MOD Russia/Global Look Press

«В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, сбита воздушная цель. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксировано сообщение о падении обломков на пустыре в районе Любимовки. На место направлены все службы. Продолжается контроль обстановки», — написал он в Telegram-канале.

Украина регулярно предпринимает попытки нанести удары по российской территории. В ночь на 30 января ВСУ предприняли попытку массированной атаки с использованием беспилотников. Больше всего БПЛА (11) Вооруженные силы Украины направили в Крым. Один из них был сбит над акваторией в районе Бельбека в Севастополе. Губернатор Севастополя Развожаев в Telegram-канале сообщил, что пострадавших нет. Все службы были переведены в состояние боевой готовности.