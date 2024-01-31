Москва, 31 января, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Представитель Международного мемориального фонда «Чкалов», правнук легендарного советского лётчика Игорь Чкалов заявил, что остальные члены семьи не разделяют позицию правнучки Дарьи Богдановой, которая призвала нанести ядерный удар по Москве. Об этом сообщает 31 января MK.RU.

Кадр из видео Дарья Богданова

Он предположил, что проживающая за рубежом женщина стала жертвой антироссийской пропаганды. Вероятно, на неё повлиял и муж, бывший психолог МОССАДа, украинец по происхождению.

«Являясь представителем семьи Валерия Павловича Чкалова, могу прокомментировать то, что Дарья Богданова очень давно проживает в Бельгии, имеет гражданство Израиля», — отметил Игорь Чкалов.

Он подчеркнул, что другие потомки лётчика никоим образом не разделяют позицию Дарьи. Чкаловы постоянно проживают в России, а точнее, в Москве. Здесь живут и мать, и бабушка Богдановой.

«Считаю, что здравомыслящий человек заявить подобное не может», — прокомментировал он слова родственницы.

Потомок Чкалова добавил, что Дарья, судя по всему, пытается стать политическим блогером, и заявления о ядерном ударе были нужны ей «исключительно для хайпа». Тем более что в 2024 году исполняется 120 лет со дня рождения лётчика, совершившего первый беспосадочный перелёт через Северный полюс из Москвы в Америку.

Как сообщало ИА Регнум, правнучка Чкалова Дарья Богданова считает, что ядерный удар по Москве необходим для «прекрасного завершения конфликта» на Украине. В качестве примера она привела атомный удар армии США по Хиросиме и Нагасаки. Во всём мире этот удар признан военным преступлением.

Богданова также заявила, что готова выступить спонсором подобной атаки, при этом судьба мирного населения, в том числе собственных родственников, её не волнует.

Сын Героя Советского Союза лётчика Алексея Маресьева Виктор назвал заявления Богдановой проявлением «дурости и вседозволенности». По его словам, этой женщине «доллар всё застилает: и честь, и совесть, и память».

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов призвал проверить слова Богдановой на предмет государственной измены.