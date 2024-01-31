Нижний Новгород, 31 января, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Группа компаний «Моспроект-3» начала работы по проходке тоннелей на Автозаводской линии метрополитена в Нижнем Новгороде. Это первая в России тоннелепроходка метро по федеральной программе «Инфраструктурное меню», поддержанной президентом РФ Владимиром Путиным.

«Моспроект-3» В Нижнем Новгороде начали строить тоннель метро по федеральной программе

Старт первому в России тоннелепроходческому комплексу с мужским именем «Владимир» дали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор холдинга «Моспроект-3» Анна Меркулова.

«В Нижнем Новгороде развернуты активные строительные работы с привлечением инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК). Линии метро и метротрамваев строим также в Челябинске, Красноярске, Самаре и Санкт-Петербурге», — отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. По его словам, по линии ИБК обеспечено финансирование в размере 238 млрд рублей. «Проекты дадут мощный импульс для развития городов не только с точки зрения транспорта, пассажирских перевозок, но и с экономической точки зрения. В конечном счете они будут способствовать повышению качества жизни людей», — подчеркнул Хуснуллин.

Генеральный директор ГК «Моспроект-3» Анна Меркулова сообщила, что специалисты холдинга приступили к основному этапу строительных работ — проходке тоннеля от станции «Сенная» до станции «Площадь Свободы».

«Моспроект-3» В Нижнем Новгороде начали строить тоннель метро по федеральной программе

Тоннелепроходческому комплексу «Владимир» необходимо пройти до демонтажной камеры расстояние в 1 491 метр. Проходка ведется в сложных грунтах, где необходимо пройти на глубине от 13 до 24 метров почти полтора километра мягкопластичных суглинков с прослоями тугопластичного суглинка, супеси и песка, а также глины с включениями щебня.

«Для выполнения основного этапа строительства метро в Нижнем Новгороде, участка первой тоннельной проходки по программе ИБК, проделана большая подготовительная работа», — отметила Меркулова. Она добавила, что на сегодняшний день в компании «Моспроект-3» собрана команда метростроевцев со всей страны, в том числе экипажи ТПМК, пилоты, механики, гидравлики и штат инженерно-технических специалистов для выполнения строительных работ по тоннельной проходке собственными силами.

«Уверен, что после достройки двух новых станций от метро «Горьковская» через площадь Свободы сюда, на Сенную, мы увидим серьезное повышение интереса к метро как к виду общественного транспорта и существенный рост пассажиропотока. В том числе это повысит и эффективность его эксплуатации, что тоже является большой задачей», — подчеркнул Глеб Никитин.

Помимо Нижнего Новгорода «Моспроект-3» ведет работы по строительству объектов метрополитена по федеральной программе «Инфраструктурное меню» в Челябинске и Красноярске: в этих регионах метро будет интегрировано существующим общественным электротранспортом в единый транспортный каркас. Кроме того, команда компании — один из ключевых авторов и участников программы развития московского метрополитена. С участием экспертов «Моспроект-3» построены более 80 км и 31 станция метро.