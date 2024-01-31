Москва, 31 января, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Работа над предвыборной программой кандидата в президенты России Владимира Путина набирает обороты. Об этом 31 января заявил журналистам сопредседатель предвыборного штаба Путина, народный артист РФ Владимир Машков.

Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Машков

«Программа готовится ежедневно. И доверенным лицам, и в центральный избирательный штаб поступают предложения, наказы граждан страны», — сказал он по итогам встречи Путина с доверенными лицами.

По словам Машкова, работа не прекращается, она набирает больше динамики.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин на встрече с доверенными лицами заявил, что в России за последние годы сделано немало, есть что показать стране и людям, хотя и не всех результатов удалось достичь.

Выборы президента России в 2024 году пройдут 17 марта. Голосовать можно будет в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта. Президента изберут на шесть лет.

29 января Центризбирком зарегистрировал Путина кандидатом на выборах главы государства. Машков отмечал, что у Путина была возможность идти на выборы от партии, но ему важно было увидеть поддержку граждан России, вне зависимости от политических взглядов, поэтому он участвует как самовыдвиженец.

В штабе Путина 17 января сообщали, что по всей России в его поддержку собрали более 2,5 млн подписей, хотя, согласно законодательству, достаточно было 300–315 тыс. Как рассказал 22 января Машков, в поддержку Путина собрали в десять раз больше подписей, чем нужно по закону.