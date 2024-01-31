Москва, 31 января, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Средства российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ 31 января.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Около 17.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Ранее оборонное ведомство уже сообщало об уничтожении украинского беспилотника в Белгородской области около 15:00 часов по мск.

В этот же день губернатор региона Вячеслав Гладков информировал, что в Белгородской области после атаки дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) повреждён объект инфраструктуры связи. Он уточнил, что атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе подверглось село Тишанка Волоконовского района.

Днём ранее Гладков сообщил, что ВСУ атаковали два населённых пункта в Белгородской области с помощью дронов-камикадзе, в селе Мокрая Орловка взрывом была повреждена линия газоснабжения, а в селе Дроновка — линия электроснабжения. Тогда обошлось без пострадавших.

В свою очередь официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков31 января сообщил, что силы противовоздушной обороны ВС РФ за минувшие сутки сбили девять снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и 81 украинский беспилотник.