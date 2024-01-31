Анкара, 31 января, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Визит президента России Владимира Путина ожидают в Турции 12 февраля. Об этом 31 января сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимного турецкого чиновника.

President Of Russia/Global Look Press Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Отмечается, что российский лидер посетит с рабочим визитом Анкару, где встретится для переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков рассказал журналистам о предстоящем визите президента России Путина в Турцию в феврале. Точную дату визита Ушаков не называл.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 февраля уточнил, что визит Путина в Турцию готовится, а о возможной дате переговоров на высшем уровне Кремль сообщит своевременно. Перед этим газета Türkiye со ссылкой на источники написала, что Путин может приехать в Анкару 12 февраля.