Москва, 31 января, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе впервые прокомментировала решение по делу фигуристки Камилы Валиевой. Она раскритиковала Спортивный арбитражный суд (CAS) и заявила, что все её спортсмены были и остаются чистыми.

Максим Богодвид/РИА Новости Этери Тутберидзе и Камила Валиева

«Все мои спортсмены были и остаются чистыми, я за чистый спорт, иначе и быть не может», — написала тренер в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Вместе с тем Тутберидзе упрекнула CAS в том, что он по прошествии двух лет так и не смог установить происхождение препарата в допинг-пробе Камилы Валиевой и по итогам разбирательств осталось много вопросов.

«Вот уже два года я не комментировала никак ситуацию с допингом, обнаруженным у Камилы Валиевой, несмотря на незаслуженный нескончаемый хейт и обвинения в свою сторону. Всей нашей команде было строго-настрого запрещено как-либо комментировать или давать оценку происходящему, поскольку это может повлиять и помешать расследованию. А я, наверное, больше всех хотела, чтобы эту историю досконально расследовали и чтобы у меня не осталось никаких вопросов, даже если это оплошность, ошибка или преступление с чьей-то стороны. Я как никто другой хочу знать, что произошло с Камилой и как этот препарат попал в её организм», — написала Этери Тутберидзе.

Как сообщало ИА Регнум, CAS 29 января признал российскую фигуристку Камилу Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил за употребление препарата триметазидина. Фигуристку дисквалифицировали на четыре года. Вместе с этим аннулировали все результаты Валиевой и лишили всех титулов, медалей, наград, призов, а также прибыли с выступлений.

При этом оповещение Валиевой о положительной допинг-пробе во время проведения Олимпиады в Пекине было проведено с нарушениями. Препарат обнаружили в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года. А результаты обнародовали в феврале 2022-го, когда фигуристка уже завоевала золото Игр в командном турнире. При этом спортсменку должны были проинформировать о выявлении запрещённых средств одновременно с WADA и Международным союзом конькобежцев (ISU), чего не было сделано.

В Кремле дисквалификацию Валиевой назвали политизированным решением. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не согласна с решением CAS и будет защищать своих спортсменов до конца.

В посольстве России в Вашингтоне указали, что решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой местные власти давят на спортивные структуры, пытаясь не допустить российских спортсменов до соревнований.