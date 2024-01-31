Москва, 31 января, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ опубликовало кадры возвращения освобождённых из плена Вооружённых сил Украины (ВСУ) российских военных.

Кадр из видео

«Сегодня 31 января. Наконец-то поменялись, вернулись домой. Неделю назад пытались тоже поменять, но обмен не состоялся, вернулись (обратно. Прим. ред.). Сейчас рады, надеемся быстрее попасть домой», — сказал один из освобождённых.

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Ранее в Минобороны сообщили, что с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих.

Отмечалось, что взамен украинской стороне переданы 195 военнопленных ВСУ.

В Минобороны добавили, что освобождённые российские военнослужащие будут доставлены в Москву самолётами военно-транспортной авиации ВКС России.

Они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях военного ведомства. Всем оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, добавили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, в оборонном ведомстве России уточнили, что при возвращении российских военных из украинского плена посредническое участие гуманитарного характера оказали ОАЭ.

Это уже не первый случай содействия Эмиратов в переговорном процессе об обмене пленными между Москвой и Киевом. В начале января Минобороны России также отмечало роль ОАЭ в возвращении на родину 248 российских бойцов.

В свою очередь президент России Владимир Путин 31 января заявил, что Москва не намерена останавливать процесс обмена пленными с Украиной из-за того, что Киев решил сбить Ил-76 с собственными пленными бойцами ВСУ.