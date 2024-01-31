Москва, 31 января, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Самолёт ИЛ-76 с украинскими военнопленными на борту был сбит американской системой Patriot, заявил 31 января кандидат в президенты России Владимир Путин в ходе встречи с доверенными лицами в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально.

Судя по уликам, самолёт сбили системой ПВО производства Франции или США, уточнил глава государства. Также он информировал, что пуск ракеты по Ил-76 был произведён с подконтрольной Украине территории.

На вопрос, зачем Вооружённые силы Украины сбили Ил-76 Путин ответил, что «не знает и не понимает».

Как передавало ИА Регнум, 24 января ВСУ сбили из зенитного ракетного комплекса российский Ил-76 с 65 украинскими пленными, которых транспортировали для передачи украинской стороне, а также российским экипажем из шести человек и тремя сопровождающими. Выжить не удалось никому.

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Данные бортовых самописцев подтверждают, что самолёт был сбит в воздухе. Анализ чёрных ящиков продолжается. В заявлении МИД России назвали осознанной и преднамеренной атаку ВСУ на Ил-76.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». В ведомстве также заявили, что атака зенитной ракетой с территории Украины является предварительной версией поражения российского самолёта.