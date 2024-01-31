Москва, 31 января, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Кандидат на пост президента России Владимир Путин в ходе встречи с доверенными лицами 31 января заявил, что Москва не намерена останавливать процесс обмена пленными с Украиной из-за того, чтор Киев решил сбить Ил-76 с собственными пленными бойцами ВСУ.

Кадр из видео

Он отметил, что Киев регулярно подаёт сигналы о готовности к обмену пленными.

«Нам своих ребят надо забирать», — объяснил Путин решение не прекращать обмены.

Он также указал, что совершенно непонятно зачем киевскому режиму понадобилось уничтожать самолёт с собственными пленными, а Запад теперь старается эту тему совсем замять.

24 января ВСУ сбили из зенитного ракетного комплекса западного производства российский Ил-76 с 65 украинскими пленными, которых транспортировали для передачи украинской стороне, а также российским экипажем из шести человек и тремя сопровождающими. В результате падения воздушного судна никто не выжил.

Данные бортовых самописцев подтверждают, что самолёт был сбит в воздухе. В заявлении МИД России назвали осознанной и преднамеренной атаку ВСУ на Ил-76. В Министерстве обороны России отметили, что Киев прекрасно знал о перевозке пленных бойцов ВСУ для обмена, однако всё равно пошёл на эту атаку с целью обвинить в этом Россию.

После случившегося многие политики и эксперты предлагали прекратить переговоры с Украиной по вопросу обменов. Однако 31 января стало известно, что при посредничестве ОАЭ, в Россию удалось вернуть 195 военнуслужащих из украинского плена. Они будут доставлены в Москву на реабилитацию и лечение.