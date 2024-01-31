Мумбаи, Индия, 31 января, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Голубя, который восемь месяцев просидел в клетке в ветеринарной клинике из-за подозрений в шпионаже в пользу Китая, решили отпустить на волю правоохранительные органы индийского города Мумбаи. Об этом 31 января сообщает индийское агентство PTI.

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Голубя поймали в мае 2023 года в порту в Чембуре, пригороде Мумбаи. По данным полиции, на лапах у птицы были закреплены кольца: одно алюминиевое, второе медное. На внутренней стороне крыльев у голубя обнаружили иероглифы на китайском языке. По итогам осмотра птицу заподозрили в шпионаже в пользу Китая.

Полиция провела расследование, входе которого выяснилось, что голубь участвовал в гонках в открытых водах Тайваня. На одном из таких мероприятий птица сбилась с маршрута, вылетела за пределы страны и оказалась на территории Индии.

Ветеринарная клиника, в которой всё время расследования содержался голубь, 29 января запросила у полиции разрешение выпустить «птицу-шпиона». На следующий день, 30 января, полиция дала разрешение освободить голубя.

Ранее ИА Регнум сообщало, что кита-белуху, которого заметили около берегов Норвегии и прозвали «шпионом российского военно-морского флота», в мае 2023 обнаружили у побережья Швеции. Белуху прозвали Хвальдимиром (hval — норвежское «кит») в честь президента России Владимира Путина.

Впервые Хвальдимира заметили в 2019 году в области Финмарк в Норвегии. На животном обнаружили упряжку, походящую для установки экшен-камеры, с логотипом российской компании. По этой причине кита прозвали «российским шпионом».

В апреле 2023 года сотрудники крымского дельфинария высмеяли сообщения европейских СМИ о применении российским Минобороны «боевых дельфинов», якобы обученных охоте за аквалангистами. Зоологи указали, что такое убеждение является западным штампом времён Холодной войны. На деле морских животных перестали пытаться привлечь к «военной службе» ещё в 1950-е годы.