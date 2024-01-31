Москва, 31 января, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Россия вскоре проведёт самые масштабные в мире соревнования по киберспорту. Об этом 31 января заявил кандидат в президенты России Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами.

Clément Grandjean

«Что касается киберспорта, то сейчас соревнования намечаются. Надеюсь, они будут очень интересными. Такого масштаба соревнования подобного рода ни одна страна мира ещё не проводила. Мы здесь делаем первые шаги», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Путин подписал федеральный закон о проведении международного турнира «Игры будущего». Мероприятие состоится в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, в нём поучаствуют более 2000 спортсменов, которые посоревнуются в 21 дисциплине. Состязания поделят на пять категорий: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

Ранее глава государства назвал «Игры будущего» большим, уникальным спортивным праздником. Он подчеркнул, что идея соединить классические виды спорта и киберспорт является отражением образа России, которая открыта новому, но соединяет его с самобытным наследием.