Москва, 31 января, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Кандидат в президенты России Владимир Путин 31 января во время встречи с доверенными лицами в Гостином дворе в Москве оценил использование беспилотников в боях, заявив, что это дёшево, сердито и очень эффективно.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Они решают многие задачи, которые раньше иначе как с помощью фронтовой или стратегической, штурмовой авиации решать было невозможно. А сейчас решают и очень успешно вот эти беспилотные летательные аппараты. Дёшево, сердито и очень эффективно», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, кандидат в президенты также в ходе встречи подчеркнул, что участники военной спецоперации на Украине полностью выкладываются в ходе боевых действий и «воюют, как следует».

Путин также пообещал решить проблему с социальными выплатами, когда братья и сёстры погибших участников спецоперации получают пособия, а дети после 23 лет — нет.

Кроме того, во время встречи со своими доверенными лицами Владимир Путин заявил, что в России за последние годы сделано немало, есть что показать стране и людям. Он также добавил, что самое главное — чтобы в ходе живого общения с людьми была налажена обратная связь.

По его словам, Россия проходит важный и сложный этап в развитии страны, подавляющее большинство поставленных задач решаются.

Выборы президента России в 2024 году пройдут 17 марта. Голосовать можно будет в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта. Президента изберут на шесть лет.