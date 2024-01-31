Москва, 31 января, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Несовершенство программного обеспечения DNSSEC стало основной причиной масштабного сбоя в работе российского сегмента интернета. Сообщение об этом опубликовано 31 января на сайте Координационного центра (КЦ) доменов .ru и .рф.

DPA/TASS

Накануне пользователи в ряде российских регионов не могли зайти на сайты и в приложения в доменной зоне .ru. В Минцифры сообщили, что к сбою привели технические проблемы, связанные с глобальной инфраструктурой DNSSEC.

«В настоящее время расследование инцидента продолжается, однако уже сейчас понятно, что главной причиной сбоя стало несовершенство программного обеспечения, используемого при создании ключей шифрования», — заявили в КЦ.

Специалисты пояснили, что возникла «коллизия ключей», и отметили, что систему DNSSEC нужно совершенствовать, исправляя ошибки по мере обнаружения.

Обновлённые ключи были отозваны, работы по восстановлению заняли около двух часов, пояснили в организации.

В КЦ добавили, что значительная часть российских провайдеров оказалась не подключена к Национальной системе доменных имен (НСДИ), которая была создана для реагирования на различные угрозы. Эта система полностью сохранила свою работоспособность.

Как сообщало ИА Регнум, пользователи столкнулись со сбоями в работе сайтов и приложений «Яндекс», «Дзен», «Авито», Wildberries, Ozon. Сообщения о сбоях приходили из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, регионов Сибири и Дальнего Востока.