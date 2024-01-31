Москва, 31 января, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Кандидат в президенты России Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами поддержал предложение продлить льготную ставку по страховым взносам для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО).

Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Путин

«По поводу льготной ставки, 7,6% — уже неплохо, надо продлить, согласен», — сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в России за последние годы было сделано немало и есть что показать людям, сказал также Путин на встрече с доверенными лицами. Он призвал их активно налаживать обратную связь с гражданами страны, назвав это «самым главным».

Также Путин заявил, что Россия проходит важный и сложный этап в развитии страны, подавляющее большинство поставленных задач решаются.

Выборы президента России в 2024 году пройдут 17 марта. Голосовать можно будет в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта. Президента изберут на шесть лет.