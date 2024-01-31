Москва, 31 января, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Кандидат в президенты России Владимир Путин 31 января на встрече со своими доверенными лицами заявил, что он против таких форм ювенальной юстиции, когда происходит вмешательство в дела семей и когда у семей отнимают детей.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Россия не пойдёт по этому пути, добавил Путин. Стране нельзя «сходить с ума» на теме ювенальной юстиции, отметил он.

«Нам, конечно, нельзя сходить с ума по поводу ювенальной юстиции, когда вмешиваются в дела семьи, лезут, беспощадно детей отнимают. Сумасшествие какое-то. Мы, конечно, по этому пути не пойдём», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии начала Года семьи в России. В своём выступлении он отметил, что семейные ценности консолидируют общество, а Россия — это огромная семья, «семья семей».

В тот же день на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов Путин отметил, что многодетные семьи являются опорой России, так как они воспитывают качества, на которых держится страна. Речь идёт об уважении к старшим, любви и заботе о младших, трудолюбии и всём, что связано с семьёй, подчеркнул Путин.