Москва, 31 января, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Локализация производства в области авиационного двигателестроения составляет в настоящее время 90%, заявил 31 января на встрече со своими доверенными лицами кандидат в президенты России Владимир Путин.

UAC/Global Look Press

«В области авиационного двигателестроения (локализация составляет. — Прим. ред.) 90% — это уже полностью локализованный продукт. В области транспорта и машиностроения 80% локализованы», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в апреле 2023 года во время общения с рабочими «Тулажелдормаша» Владимир Путин заявил, что производство по критически важным направлениям необходимо полностью локализовать в России. Раньше ставилась задача доводить локализацию до 25-30%, но в нынешних условиях этого недостаточно, сказал он. При этом в остальных сферах «замыкаться исключительно на своей территории» Россия не будет, добавил Путин.

Ранее Владимир Путин также призвал увеличить выпуск отечественных медикаментов. Он отметил, что это необходимо в том числе для того, чтобы стать ещё более независимыми от иностранных поставщиков. Путин призвал модернизировать производства, строить новые, совершенствовать технологии, наращивать кадровый и материально-технический потенциал научно-исследовательских лабораторий и центров.