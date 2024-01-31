Москва, 31 января, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Ситуация вокруг специальной военной операции показывает, что у российского общества прочный фундамент, а «пена» постепенно смывается. Об этом 31 января заявил на встрече со своими доверенными лицами кандидат в президенты России Владимир Путин.

Алексей Колчин ИА REGNUM

Он отметил реакцию общества в тот момент, когда Россия была вынуждена защищать свои интересы, в том числе с помощью вооружённой борьбы.

«И что в этой связи начало в обществе происходить — историческая Россия поднялась — всё-таки говорит о том, что фундамент воспитания у нас имеется и он достаточно прочный и основательный. Вся эта пена, которая всегда присутствует в любом обществе, потихонечку-потихонечку смывается», — сказал Путин.

Как передавало ИА Регнум, во время встречи Путин заявил, что не любить Родину — всё равно что не любить семью и своих детей. Также он отметил, что в России за последние годы сделано немало, есть что показать стране и людям. Он также добавил, что самое главное, чтобы в ходе живого общения с людьми была налажена обратная связь.

По его словам, Россия проходит важный и сложный этап в развитии страны, подавляющее большинство поставленных задач решаются.

Выборы президента России в 2024 году пройдут 17 марта. Голосовать можно будет в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта. Президента изберут на шесть лет.