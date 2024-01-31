Москва, 31 января, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Не любить родину — всё равно что не любить семью и своих детей, заявил 31 января кандидат в президенты РФ Владимир Путин во время встречи с доверенными лицами в Гостином дворе в Москве.

Сергей Гунеев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Как родину не любить? Это как не любить свою семью, маму. Это то же самое», — отметил он.

Путин подчеркнул, что такие вещи, как любовь к своей стране, должны быть заложены «прямо в подкорку».

Как передавало ИА Регнум, также во время встречи Владимир Путин заявил, что в России за последние годы сделано немало, есть что показать стране и людям. Он также добавил, что самое главное, что чтобы в ходе живого общения с людьми была налажена обратная связь.

По его словам, Россия проходит важный и сложный этап в развитии страны, подавляющее большинство поставленных задач решаются.

Выборы президента России в 2024 году пройдут 17 марта. Голосовать можно будет в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта. Президента изберут на шесть лет.

29 января Центризбирком зарегистрировал Путина кандидатом на выборах главы государства. Сопредседатель его предвыборного штаба Владимир Машков заявил, что у Путина была возможность идти на выборы президента от партии, однако ему важно было увидеть поддержку граждан России, вне зависимости от политических взглядов, поэтому он участвует как самовыдвиженец.