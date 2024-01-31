Москва, 31 января, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Сын Героя Советского Союза лётчика Алексея Маресьева Виктор заявил ИА Регнум, что слова правнучки Валерия Чкалова Дарьи Богдановой не имеют ничего общего со свободой слова. По словам Виктора Маресьева, это просто дурость и вседозволенность.

Алексей Маресьев с женой Галиной и сыном Виктором. 1947

31 января стало известно, что правнучка советского лётчика Валерия Чкалова Дарья Богданова призвала ударить ядерным оружием по Москве и выразила готовность проспонсировать этот удар. Это заявление было сделано во время интернет-дебатов с журналистом Олегом Кашиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). По мнению Богдановой, ядерный удар по Москве якобы необходим для «прекрасного завершения конфликта» на Украине. В качестве примера она вспомнила атомную бомбардировку, которой США подвергли японские города Хиросиму и Нагасаки. Сын лётчика Маресьева Виктор прокомментировал в разговоре с ИА Регнум резкие заявления Богдановой, которые она делает, уехав из России.

«Вообще трудно представить, что она такое несёт. У моего отца один раз «ваш брат» — журналист спросил, надо ли праздновать 9 мая? Так мой отец выгнал этого писаку. Это не свобода слова — это дурость человеческая прёт, вседозволенность и распущенность. У неё ум теперь другой, доллар всё застилает и честь и совесть и память. Вот такое у них теперь отношение к Родине и к великим предкам. Не знаю, чтобы сделал Чкалов, если бы был жив, да, наверно, задушил бы к чертовой матери! Я утрирую, но ядерная бомба на Москву? Сложно представить эти слова от адекватного человека. Для моего отца Чкалов был великим человеком, он очень уважал его и восхищался. Когда Чкалов совершал свои подвиги, не думал, что такое поколение вырастит», — заявил Виктор Маресьев.

Журналист международной медиагруппы «Россия Сегодня», член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в своём Telegram-канале призвал обратить внимание на заявление Богдановой. По словам журналиста, предыдущее обращение было сделано в июне прошлого года, он призывал следственные органы дать правовую оценку действиям Богдановой в социальных сетях на предмет нарушения ст. 280.3. УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России). Кроме того, Гаспарян призывал признать Богданову иностранным агентом из-за денежных сборов на поддержку ВСУ.

Маресьев Алексей Петрович — советский военный лётчик-истребитель, Герой Советского Союза. Во время Великой Отечественной войны у него были ампутированы обе ступни, несмотря на это, он вернулся на службу. За время войны совершил 86 боевых вылетов, сбил десять самолётов врага, причём семь из них после ранения. Является прототипом главного героя книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке».

Чкалов Валерий Павлович советский лётчик-испытатель, Герой Советского Союза. Командир экипажа самолёта, совершившего 18–20 июня 1937-го года первый беспосадочный перелёт через Северный полюс из Москвы в Америку. Чкалов трагически погиб 15 декабря 1938 года при проведении испытательного полёта на новом истребителе И-180.