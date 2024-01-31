Москва, 31 января, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Россия проходит важный и сложный этап в развитии страны, в укреплении суверенитета и самостоятельности, заявил 31 января на встрече со своими доверенными лицами кандидат в президенты России Владимир Путин.

Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин

Подавляющее большинство поставленных страной задач решаются, добавил Путин.

«Подавляющее большинство задач, которые мы перед собой формулируем, решаются, в том числе и благодаря вашей поддержке», — сказал он своим доверенным лицам.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе встречи Владимир Путин также отметил, что ситуация вокруг СВО показала: у российского общества есть прочный фундамент. Не любить Родину — всё равно что не любить свою семью или своих детей, заявил он также.

В России за последние годы было сделано немало и есть что показать людям, сказал также Путин на встрече с доверенными лицами. Он призвал их активно налаживать обратную связь с гражданами страны, назвав это «самым главным».

Как сообщалось ранее, 26 января во время церемонии закладки атомного ледокола «Ленинград» на верфи «Балтийского завода» в Петербурге Владимир Путин заявил, что поколение, одержавшее победу над нацизмом и пережившее блокаду Ленинграда, всегда будет великим нравственным примером для всех граждан России. Жизнь, единство, сплочённость поколения победителей всегда будут примером в борьбе за суверенитет, свободу и Родину, хорошим примером и в труде, и в бою, подчеркнул он.