Варшава, 31 января, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский ошибочно понадеялся на помощь со стороны Германии, поскольку у Берлина отсутствует военный потенциал, заявил польский политолог Анджей Гиль.

Официальное интернет-представительство президента Украины

По его словам, Зеленский явно не понимает, какова роль США в мире и какова роль Германии.

«Он не понимает, что Германия не в состоянии оказать ему какую-либо военную помощь… В военном отношении Германия — карлик, это даже не страна средних размеров», — сказал он в интервью Do Rzeczy.

Гиль добавил, что у ФРГ огромные проблемы, им не хватает каких-либо значимых боевых способностей, такая «поддержка невозможна».

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на совещании с главами муниципальных образований заявлял, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, а лишь усугубят ситуацию для Украины.

24 января канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал недостаточной помощь Киеву, запланированную странами Евросоюза на 2024 год. Он отметил, что для Германии было бы самонадеянным считать, что она может оказывать помощь Украине в одиночку.

17 января парламент Германии отклонил проект резолюции о поставке Украине ракет Taurus. В поддержку проекта резолюции проголосовали 178 депутатов, 485 выступили против, ещё три парламентария воздержались.