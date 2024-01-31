Москва, 31 января, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Самолёты Воздушно-космических сил России доставят освобождённых из плена ВСУ в Москву для реабилитации и лечения, сообщили 31 января в Министерстве обороны.

«Самолётами военно-транспортной авиации ВКС России освобождённые военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — сказано в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращены 195 военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Освобождённым оказывается вся необходимая помощь.

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