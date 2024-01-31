Москва, 31 января, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Неустановленные лица похитили у актёра и режиссёра Андрея Щербович-Вечера более 600 тыс. рублей, получив доступ к его мобильному телефону, сообщил ИА Регнум осведомлённый источник.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным источника, мошенники, с помощью приложения получив доступ к телефону пострадавшего, совершили безналичный перевод средств с его банковского счёта. Было похищено 637,17 тыс. рублей.

Пострадавший обратился с заявлением в правоохранительные органы. Проводится проверка.

Щербович-Вечер в качестве актёра снимался в ряде советских и российских фильмов, среди которых «Брызги шампанского», «Шаг», «Беспредел», «Аферисты», «Сыщики-2». Также он был режиссёром ряда фильмов, включая «Дневник доктора Зайцевой», продюсером и сценаристом нескольких других работ. Кроме того, Щербович-Вечер — автор нескольких публицистических сборников.

В январе 2024 года осведомлённый источник сообщил ИА Регнум, что жена бывшего губернатора Московской области Бориса Громова Фаина перевела мошенникам более 2 млн рублей. Женщину убедили в том, что её деньги пытаются украсть неизвестные. Сумма похищенных денег могла быть и больше, но в ситуацию вмешались сотрудники банка, рассказал источник.

Также в январе 2024 года источник ИА Регнум сообщил, что мошенники пытались похитить 6 млн рублей у вдовы учёного Льва Галкина, занимавшегося разработками для оборонной промышленности. Звонки начались через две недели после смерти Галкина. «Сотрудники Росфинмониторинга и ФСБ» пытались убедить женщину, что на её имя были оформлены кредиты, средства могут быть отправлены на Украину, а она — стать обвиняемой по делу о государственной измене. Вдова Галкина обратилась в полицию, при этом мошенники продолжали присылать ей сообщения с угрозами.