Вашингтон, 31 января, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский мотивировал решение уволить главкома ВСУ Валерия Залужного необходимостью обновления ситуации. Об этом 31 января сообщила газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Сергей Долженко / EPA / ТАСС

Отмечается, что на совещании 29 января Зеленский заявил, что новый человек обновит ситуацию на фронте, а кадровые перестановки повлияют на союзников, который в последнее время ослабили финансовую поддержку.

По данным издания, ожидается, что отстранение затронет не только Залужного, но и других высокопоставленных сотрудников украинского генштаба.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января экс-депутат Верховной рады Борислав Берёза заявил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. Пресс-секретарь лидера киевского режима Сергей Никифоров опроверг эту информацию и сообщил, что Зеленский не увольнял Залужного.

Залужныймог сам слить информацию о своём увольнении. Таким образом он переиграл главу Зеленского, нарушив его планы официально объявить об отставке, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слухи об отстранении Залужного от командования украинской армией указывают на агонию киевского режима. По её словам, на Украине наблюдается полный, уже окончательный распад государственности, где «всё держится только вокруг кормушки».