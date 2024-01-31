Париж, 31 января, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Полицейские во Франции задержали 18 фермеров и конфисковали их тракторы на подступах к Парижу у продовольственного рынка Рюнжи (Ранжис). Об этом 31 января сообщила радиостанция Europe 1.

Elena Vizzoca/Global Look Press

Уточняется, что фермеры задержаны в семи километрах от Парижа при попытке блокировать дорогу к рынку. В полиции пояснили, что протестующим вменяют создание препятствий движению транспорта. Тракторы у аграриев конфискованы и помещены на штрафстоянку.

По данным МВД Франции, в настоящий момент в протестных действиях принимают участие около десяти тысяч аграриев, они блокируют автодороги в сотне коммун.

Ранее ИА Регнум сообщало, что во Франции протестующие фермеры находятся уже в нескольких километрах от Парижа и приближаются к столице и крупнейшему в Европе оптовому рынку Рюнжи.

Сотрудники жандармерии пригнали бронированные автомобили к рынку Рюнжи и к аэропорту Руасси Шарль-де-Голль под Парижем после угроз фермеров блокировать столицу Франции в знак протеста против политики правительства в сфере сельского хозяйства.

Протесты фермеров во Франции начались в январе в связи с предстоящим повышением цен на дизельное топлив и с увеличением налога на него. Кроме того, аграриев не устраивает падение доходов на фоне возрастания импорта украинской сельхозпродукции во Францию.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь в ответ на требования профсоюзов анонсировал серию мер, которые должны успокоить протестующих в стране фермеров, однако его выступление не нашло отклика у фермеров.