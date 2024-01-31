Москва, 31 января, 2024, 15:31 — ИА Регнум. В Москве 67-летнюю женщину госпитализировали с открытой раной головы после падения на неё сосульки с крыши административного здания на улице Маросейка, сообщил ИА Регнум осведомлённый источник.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Днём 30 января в полицию поступил звонок, правоохранителям сообщили, что на голову женщине с крыши принадлежащего медицинской клинике административного здания упала сосулька.

Машина скорой помощи доставила пострадавшую в НИИ им. Склифосовского. Врачи поставили ей диагноз «открытая рана волосистой части головы». Сотрудники полиции проводят проверку.

Как сообщало ИА Регнум, 17 января в городе Снежинске Челябинской области на голову пятикласснику упала сосулька. Мальчик был госпитализирован с рассечением головы. Прокуратура Снежинска начала проверку исполнения требований законодательства организацией, ответственной за содержание здания, с которого упала сосулька.

18 декабря сообщалось, что в Калининском районе Петербурга мужчина погиб от падения наледи. В районной администрации заявили, что наледь упала с крыши застеклённого балкона на седьмом этаже, который жильцы переоборудовали самостоятельно.