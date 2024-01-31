Киев, 31 января, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Командир 118-й бригады территориальной обороны Украины Анатолий Стуженко заявил, что мужчинам при попытке уклониться от мобилизации нужно простреливать колено. Об этом 31 января сообщило украинское издание «Страна. ua».

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«Куда ни зайдёшь, все советуют, как отвечать, когда остановили машину. Мы доиграемся в демократию до такого состояния, что у нас военных скоро будут ногами пинать. Надо так: не вышел из машины — прострелили колено. Только так. Иначе мы не победим. Жёсткая мобилизация», — сказал Стуженко.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD признал факты применения силы военкомами при вручении повесток мужчинам призывного возраста на улицах и в других общественных местах.

Всеобщую мобилизацию на Украине объявили в феврале 2022 года, её неоднократно продлевали. В декабре 2023 года Зеленский заявил, что в Генштабе ВСУ его попросили мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек.

Зеленскому нужна масштабная мобилизация, потому что ВСУ несут колоссальные потери, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.