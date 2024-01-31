Чита, 31 января, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Российский боец по имени Анатолий отыскал женщину, которая отправила в зону СВО письмо с молитвами и тёплыми пожеланиями. Ей оказалась жительница Шилки Марина Пузырëва, сообщили 31 января в пресс-службе правительства Забайкальского края.

Кадр из видео

Ранее ветеран спецоперации разместил в Сети обращение, в котором попросил откликнуться женщину из Забайкалья — автора письма на фронт. Он рассказал, что год назад прочитал письмо в окопе. Слова в нём оказались очень проникновенными, они подняли дух добровольцу и его сослуживцам. Мужчина решил, что лично поблагодарит женщину за поддержку.

«Нашлась забайкалка, которая отправила бойцу на СВО письмо с молитвами и тёплыми пожеланиями, — это Марина Пузырëва из Шилкинского района», — сообщили в правительстве края.

Женщина ответила на обращение Анатолия. Она рассказала, что писала письмо незнакомому бойцу и представляла, что это её родной человек. Послание отправилось в зону боевых действий вместе с посылками с гуманитарной помощью.

«Я очень рада тебя видеть, что ты вернулся живой и здоровый», — сказала женщина на видео, опубликованном в Telegram-канале краевого правительства.

Марина вместе с другими волонтёрами стала помогать бойцам после начала частичной мобилизации. Она собирала гуманитарную помощь, а теперь плетёт маскировочные сети и делает окопные свечи.

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Как сообщало ИА Регнум, только за одну неделю декабря российские бойцы в зоне СВО получили почти тысячу писем и рисунков от детей со всей страны. Доставили послания военнослужащие фельдъегерско-почтовой связи группировки «Запад».

Президент России Владимир Путин заявлял, что моральная поддержка важна для бойцов. По его словам, они «ждут этих писем, хранят их, как самое ценное». Глава государства обещал, что и сам напишет письмо для участников спецоперации.