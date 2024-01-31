Курчатов, Курская область, 31 января, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Второй энергоблок Курской атомной электростанции (АЭС) планово вывели из режима генерации электроэнергии после 45 лет успешной работы. Его мощности заменит строящийся блок с реактором ВВЭР-ТОИ, сообщила пресс-служба концерна «Росэнергоатом».

Управление коммуникаций КуАЭС/ТАСС

«31 января в 04:01 мск энергоблок №2 Курской АЭС с реактором РБМК-1000 планово остановлен в связи с окончанием срока его эксплуатации. Реактор заглушен в соответствии с технологическим регламентом без замечаний, энергоблок выведен из режима генерации электроэнергии и отключен от Единой энергосистемы России», — говорится в сообщении.

За почти полвека работы второй энергоблок Курской АЭС выработал более 256 млрд кВт⋅ч электроэнергии, пояснила пресс-служба. Этого объёма хватило для обеспечения электричеством 4,3 млн жителей страны на протяжении 45 лет эксплуатации, добавили в «Росэнергоатоме».

Как сообщало ИА Регнум, Россия опередила все страны мира по числу строящихся энергетических блоков атомных электростанций. Об этом свидетельствуют данные Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. В мире возводится 58 энергоблоков, и 23 из них строит РФ.

14 ноября 2023 года глава «Росатома» Алексей Лихачёв и глава МИД Венгрии Петер Сийярто утвердили график строительства АЭС «Пакш-2» до начала 2030-х годов. Первый «Пакш», который возводили ещё советские атомщики, бесперебойно работает с 1982 года.

В этом году Россия планирует пуски на АЭС в Бангладеш и Индии. Также известно о планах начать монтаж ядерного оборудования на втором блоке строящейся в Египте АЭС «Эд-Дабаа».