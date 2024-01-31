Москва, 31 января, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Кот Маркиз, «уволенный» из московской библиотеки №248-1 после жалобы одного из посетителей, не вернется в читальню, так как ему уже нашли новый дом. Об этом 31 января рассказали в Объединении культурных центров (ОКЦ) Северо-Западного административного округа в беседе с «РИА Новости».

Сергей/Фотохроника ТАСС

Уточняется, что Маркиз переехал жить к заведующей библиотекой Елене Акиновой, она решила оставить пушистого «сотрудника» у себя. Кот прекрасно себя чувствует и возвращаться «на место работы» не планирует, рассказали в ОКЦ.

Коту Маркизу восемь лет и почти всю свою жизнь он прожил в библиотеке. Как рассказали сотрудники, кот добрый, привитый, у него есть медкнижка. Маркиз не шалил, а чаще всего дремал на мероприятиях и наблюдал за посетителями. Животное очень любили дети.

«Решение о переселении кота из библиотеки было принято в связи с многочисленными обращениями на его свободное нахождение в помещениях библиотеки одного из посетителей. Для обеспечения комфорта и безопасности читателей было принято решение о поиске коту нового дома», — пояснили в ОКЦ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что кота Маркиза «отстранили от работы» в московской библиотеке № 248-1 после жалобы на него одного из посетителей. Как пояснила заведующая библиотекой Акинова, мужчина-пенсионер пишет жалобы уже в течение двух лет. По словам Акиновой, претензии у мужчины начались после того, как ему не дали выпить в библиотеке.

В защиту кота Маркиза посетители и персонал библиотеки собрали более 150 подписей.