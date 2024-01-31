Москва, 31 января, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Правительство Москвы выделило грант Российскому научному фонду на проведение фундаментальных и поисковых исследований. Чоответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Сергей Собянин

Исследования Российского научного фонда направлены на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества и окружающей среды. Фонд, учреждённый в конце 2013 года по инициативе президента России Владимира Путина, уже оказал поддержку более чем 60 тыс. российских ученых, а объем финансирования проектов составил 220 млрд рублей.

Выделенные правительством Москвы средства направят на финансирование проектов победителей конкурсов Российского научного фонда 2023 и 2024 годов.

Например в 2023 году среди победителей оказались проект по разработка методов моделирования и решения задач управления динамикой систем с программными связями, разработка, создание и исследование новых радиопротекторных агентов, проект по совершенствованию методов контент-анализа и машинного обучения в области психологии, проект «Конкурентоспособный преподаватель для цифровой экономики» и многие другие.

Победители конкурса 2024 года определятся в марте.

22 декабря 2023 года ИА Регнум писало, что Москва выделила дополнительные деньги на средства реабилитации инвалидов. Как рассказал Собянин, в столице проживают около миллиона человек с инвалидностью, 50 тыс. из которых дети. Нуждающимся город предоставляет технические средства реабилитации (ТСР) как в натуральной форме, так и компенсацию за их приобретение.

В действующий перечень ТСР входит 550 видов изделий: абсорбирующее белье, коляски, ортопедическая обувь, протезы рук и ног, противопролежневые подушки и матрасы, трости, устройства для чтения и специальные медицинские изделия.